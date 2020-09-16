البرازيل تسجل أكبر حصيلة يومية لضحايا كورونا منذ أسبوعين

وأشارت وزارة الصحة حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء إلى أن إجمالى عدد الوفيات جراء فيروس كورونا فى البلاد وصل إلى 133 ألفا و119 حالة.
وسجلت البرازيل أيضا 36653 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 4 ملايين و382 ألفا و263 حالة.
يذكر أن البرازيل سجلت ثانى أكبر حصيلة وفيات كورونا فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر حصيلة إصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
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