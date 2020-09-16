يحتوي على 4 تريليونات قدم مكعب.. إيني الإيطالية تعلن كشف غاز جديدا في مصر

أعلنت شركة الطاقة الإيطالية "إيني"، اليوم الأربعاء، عن كشف غاز جديد في منطقة البحر المتوسط بمصر. ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قالت إيني إن حقل الغاز الجديد يقع في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط. وأضافت أن التقييم الأولي لحقل الغاز المكتشف في منطقة النورس الكبرى يزيد على 4 تريليونات قدم مكعب. وتعمل شركة إيني في مصر منذ عام 1954، من خلال شركتها التابعة "إيوك". وتمتلك حصة 100% من امتياز جنوب غرب مليحة، والذي تديره من خلال شركة "عجيبة للبترول".

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