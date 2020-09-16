بعد توقيع السلام مع الإمارات والبحرين.. 3 مهام تنتظر نتنياهو عقب العودة لـ إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل مغادرته العاصمة الأمريكية واشنطن، إنه يملك 3 مهام أساسية فور عودته إلى إسرائيل.

وأضاف نتنياهو في حديث للصحافيين قبل صعوده الطائرة "أنهيت زيارة تاريخية في واشنطن، حيث وقعنا على اتفاقيتي سلام مع دولتين عربيتين، وسيرى المواطنون الإسرائيليون ثمار هاتين الاتفاقيتين سريعًا".

وأشار إلى أن "هذه الثمار ستبقى لأجيال قادمة"، موضحًا أن "كل من حضر المراسم أدرك بأننا حققنا تحولا استراتيجيا لصالح دولة إسرائيل ولصالح السلام".

وأكد نتنياهو أن المهمة الأولى هي مكافحة فيروس كورونا المستجد في إسرائيل، إضافة إلى مكافحة الإرهاب، بينما تتلخص المهمة الثالثة في الاستمرار في توسيع دائرة السلام.

وتابع "لا أستغرب من هؤلاء الذين أطلقوا صواريخ على أراضينا أثناء هذه المراسم التاريخية بالذات، إنهم يريدون إعادة السلام إلى الوراء ولكنهم لن ينجحوا في ذلك".

وقال: "سنضرب كل هؤلاء الذين يعتدون علينا بأيديهم، في المقابل سنمد أيدينا إلى كل الذين يمدون يداهم لصنع السلام معنا".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي وقع معاهدة سلام مع الإمارات بوساطة أمريكية في البيت الأبيض، بينما وقع إعلان تأييد سلام مشابه مع البحرين، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كانت السلطات الإسرائيلية، أعلنت إغلاقا شاملا جديدا يبدأ الجمعة ويستمر لثلاثة أسابيع، بهدف إيقاف تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد تزايد الإصابات المؤكدة التي سجلتها البلاد.