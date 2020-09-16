نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تواصل جهودها لإنقاذ السودان من الكوارث والأزمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت دولة الإمارات، أنها ستواصل جهودها الإنسانية لإنقاذ بلدان العالم لمواجهة أزمتها الصحية والاقتصادية فضلًا عن الكواراث الطبيعية.

وأرسلت دولة الإمارات، في 12 سبتمبر 2020، طائرة المساعدات الإماراتية الثانية إلى العاصمة السودانية الخرطوم بهدف إغاثة المتأثرين من الفيضانات في السودان، واحتوت هذه الطائرة على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات العلاجية والمواد الطبية والغذائية، والإيوائية، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات «وام».

ويذكر أن دولة الإمارات من أوائل البلدان التي وقفت بجانب السودان لإنقاذه من الفيضانات، وذلك من خلال برنامج المساعدات الإنسانية الإماراتية الذي تقوده «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» لدرء آثار السيول والفيضانات في عدد من الولايات السودانية.

وقد أشار الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي «محمد عتيق الفلاحي»، إلى أن المساعدات الإماراتية للسودان تأتي في إطار توجهات الإمارات قيادة وشعبًا لمساعدة الشعب السوداني وإنقاذه من خطر الفيضانات، فضلًا عن تخفيف وطأة المعاناة عن كاهل الاشقاء السودانيين وتعزيز قدرتهم لتجاوز هذه الكارثة الراهنة، مؤكدًا أن الإمارات تعمل باستخدام كل السبل من أجل مساعدة السودان على تخطي تداعيات هذه الكارثة، والحد من تفاقم آثار الفيضانات الصحية والبيئية والنفسية على الساحة السودانية، خاصة أن كارثة الفيضانات التي شهدها السودان خلال الأيام الماضية امتدت لنحو 16 ولاية سودانية.