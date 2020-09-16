الصين: تقرير منظمة التجارة العالمية يثبت أن الولايات المتحدة تنتهك القواعد الدولية

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أحمد جودة - القاهرة - صرحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، بأنه حكما أصدرته منظمة التجارة العالمية أثبت انتهاك الولايات المتحدة قواعد التجارة الدولية، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

قضت منظمة التجارة العالمية، بأن التعريفات الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين في عام 2018 لا تتوافق مع قواعد التجارة العالمية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي إن الصين تأمل في أن تحترم الولايات المتحدة الحكم.

وأضاف وانغ ون بين إن الصين لن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. حيث أدرجت أستراليا الصين رسميًا في وثيقة قضائية تم تقديمها في أوائل سبتمبر كدولة أجنبية قيد التحقيق من قبل الشرطة في أول تحقيق في التدخل الأجنبي في البلاد. وقال وانغ في إفادة صحفية إن البعض في أستراليا ينشرون شائعات عن الصين، وأن هذا لا يساعد في تنمية العلاقات الثنائية.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن الصين تأمل في أن تمتنع اليابان عن تطوير العلاقات الرسمية مع تايوان. وعندما سُئل المتحدث وانغ وين بين في مؤتمر صحفي حول وجهات نظر الصين بشأن وزير الدفاع الياباني الجديد، الذي تربطه علاقات وثيقة مع تايوان، قال إن الصين تأمل في تعزيز التعاون مع اليابان.

