"يونيفيل" تعلن إصابة 90 من عناصرها بكورونا في جنوب لبنان

دوت الخليج :- أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" الأحد، إصابة 90 من عناصرها بفيروس كورونا المستجد، في وقت يشهد لبنان ازديادا متصاعدا في تفشي الفيروس خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال الناطق باسم الـ"يونيفيل" أندريا تيننتي، إن "المصابين في عزلة تامة، وجرى نقلهم إلى مكان مجهز لحالات كوفيد-19".

ويسجل عداد الإصابات بكورونا في لبنان ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت الضخم في الرابع من أغسطس الماضي، ما يثير خشية من قدرة المنظومة الصحية على الاستمرار في الاستجابة واستيعاب المصابين.

وبلغ عدد المصابين المعلن رسميا حتى مساء السبت، 23669 شخصا، توفي 239 منهم.

المصدر: "أ ف ب"