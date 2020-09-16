أعلنت الشرطة الهندية فقدان 12 شخصا عقب غرق قاربهم في نهر تشامبال في ولاية راجاستان شمال غربي الهند. وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم /الأربعاء/ - أن القارب كان يقل أكثر من 40 شخصا، فيما تم إنقاذ نحو 25 من الركاب بينما تمكن عدد آخر من السباحة إلى البر .. وتواصل فرق الإغاثة البحث عن المفقودين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فقدان 12 شخصا عقب غرق قارب في نهر بشمال غرب الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.