وفاة والد بيل جيتس عن عمر يناهز 94 عاما.. وهكذا نعاه نجله

أعلن الملياردير مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس، عن وفاة والده ويليام جيتس عن عمر يناهز الـ94 عاما.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال بيل جيتس في بيان: "لقد أمضينا جميعًا وقتًا طويلًا للتفكير في مدى حظنا في وجود هذا الرجل المذهل في حياتنا لسنوات عديدة".

وكان جيتس الأب محاربًا قديمًا في الجيش وشريكًا مؤسسًا في شركة محاماة في سياتل، وفقًا لسيرته الذاتية.

وأضاف الابن بيل: "مؤسسة بيل وميليندا جيتس لن تكون على ما هي عليه اليوم بدون والدي".

وكتب على حسابه بموقع "تويتر" مرفقًا صورة والده: "كان والدي هو بيل جيتس الحقيقي لقد كان كل ما أحاول أن أكون عليه، وسأفتقده كل يوم".

ولم يذكر بيان الأسرة سبب وفاة الأب، لكنه أكد إن وليام جيتس كان في حالة صحية متدهورة.