استفزاز جديد.. أردوغان يوافق على مذكرة تفاهم اقتصادية مع حكومة الوفاق

في استفزاز واضح، وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مذكرة تفاهم تم توقيعها مع حكومة الوفاق في ليبيا، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، أمس الثلاثاء، مذكرة التفاهم الاقتصادية والتجارية المبرمة مع مليشيات الوفاق، لتدخل حيز التنفيذ.

ووفقًا لموقع "أحوال" التركي، تم توقيع هذه المذكرة في 13 أغسطس الماضي، ودخلت حيز التنفيذ إثر نشرها بالجريدة الرسمية.

وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان الشهر الماضي، إن بعض مشاريع المقاولات التي تنفذها شركات تركية في ليبيا توقفت مؤخرًا، وهي تأتي بهدف إكمالها، في انتهاك واضح تجريه الوفاق وأردوغان.

وأجرى مسؤولون أتراك عدة رحلات إلى حكومة الوفاق في الأشهر الأخيرة لمناقشة التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات، فضلًا عن القضايا الأمنية.