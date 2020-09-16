الإجمالي 166794 حالة.. إسرائيل تسجل 5523 إصابة جديدة بـ كورونا وإغلاق تام للمدارس

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5,523 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 57,165 اختبارًا يوم أمس، الثلاثاء، وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 166,794 إصابة، مشيرةً إلى أن عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 42,862 مصابًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن من بين الإصابات هناك 535 حالة خطيرة منها 138 شخصًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرةً إلى أن 213 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 122,785 شخص للشفاء.

ولفتت إلى أن 1,153 مصاب يتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 41,709 مصابًا للعلاج المنزلي والفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.

وفي السياق، صادقت الحكومة الإسرائيلية، في استفتاء هاتفي، على توصية وزارة الصحة والمسؤول عن شئون كورونا البروفيسور، روني جامزو، إيقاف التعليم في جميع المؤسسات التعليمية (باستثناء التعليم الخاص والاستثناءات) يشمل المدارس، والحضانات، وبيوت الرعاية اليومية ابتداء من يوم غدٍ، الخميس، نظرًا للازدياد الملحوظ في انتشار العدوى.