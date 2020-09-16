الثالثة خليجيًا.. سلطنة عمان تتقدم في تصنيف عقود المشروعات بـ428 مليون دولار

حصلت سلطنة عُمان على المركز الثالث خليجيًا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث ترسيات عقود المشروعات في شهر أغسطس الماضي، وذلك وفقًا لتقرير حديث أصدرته مجلة "ميد" الاقتصادية العالمية.



وبحسب التقرير، كانت أكبر العقود الموقعة في دول الخليج من نصيب قطر والإمارات بصفقات بلغت قيمتها 720 مليون دولار و617 مليون دولار على التوالي، ثم جاءت السلطنة والبحرين في المركزين الثالث والرابع بترسيات بلغت 428 مليون دولار و282 مليون دولار على التوالي، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس بعقود بقيمة 158 مليون دولار، والكويت سادسًا بعقود بلغت 72 مليون دولار.

وقالت المجلة العالمية إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت في أغسطس الماضي ترسيات بأعلى قيمة لنشاطات العقود، حيث بلغت 6.6 مليون دولار منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد.