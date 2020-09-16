لأول مرة.. تويتر تطلق مركز معلومات خاص بالانتخابات الأمريكية

أطلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مركز معلومات خاصا بالانتخابات الأمريكية حيث قدمت مجموعة من الأدوات لمساعدة الأمريكيين في الاستعداد لأكثر الانتخابات سخونة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

وستضيف المنصة علامة التبويب الجديدة "انتخابات الولايات المتحدة" في قائمة "استكشف"، حيث توجد علامة التبويب "الاتجاهات" وقوائم الموضوعات المنسقة الأخرى.

وأشار تقرير موقع "سي نت"، إلى أن علامة التبويب هذه ستمثل مصدرا مركزيا لأخبار الانتخابات المختارة يدويًا باللغتين الإنجليزية والإسبانية، والبث المباشر للمناظرات، وكل ما يتعلق بالولاية، ومعلومات المرشح.

وسيقدم "تويتر" أيضًا ما يطلق عليه سلسلة من "إعلانات الخدمة العامة" لتثقيف الناخبين حول الموضوعات المهمة المتعلقة بالانتخابات التي ستقدم معلومات حول تسجيل الناخبين والحصول على بطاقة اقتراع بالبريد، واقتراحات بشأن التصويت الآمن مع استمرار انتشار الوباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويأتي تدشين هذا المركز في وقت تتعرض فيه وسائل التواصل الاجتماعي لضغوط لبذل المزيد من الجهد لمكافحة المعلومات المضللة.

وفي الوقت نفسه، واجهت منصتا "تويتر" و"فيسبوك" أيضا اتهامات بقمع الأفكار المخالفة، رغم إنكارهما المتكرر فعل ذلك.

وفي ذات السياق، يساعد تخصيص مساحة على الإنترنت للمعلومات الانتخابية في توجيه مستخدمي الشبكات الاجتماعية إلى مصادر موثوقة، ومن أجل هذا، أنشأ فيسبوك أيضا مركزا لمعلومات الناخبين، في إطار اعتزام 4 ملايين شخص التسجيل للتصويت.

وعن جهوده حول مكافحة المعلومات المضللة، حظر "تويتر" الإعلانات السياسية وبدأ في وضع علامات على تغريدات تحتوي على معلومات "خاطئة" عن التصويت، بما في ذلك تغريدات خاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما بدأ موقع التغريدات الشهير في الإبلاغ عن وسائل إعلام ومواقع غير حيادية ومتلاعب بها، ووضع علامات على تغريدات بعض السياسيين الذين ينتهكون قواعد الموقع، لكي تتم تنحيتها جانبا لمصلحة الجمهور