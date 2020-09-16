الأوقاف الفلسطينية تقرر تعليق الصلاة في "الأقصى" 3 أسابيع بسبب "كورونا"

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس المحتلة، تعليق دخول المصلين والزوار إلى المسجد الأقصى المبارك لمدة 3 أسابيع.

وقال المجلس -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الأربعاء/ - إن تعليق دخول المصلين سيكون بعد صلاة الجمعة المقبلة، حفاظا على حياة المواطنين بعد ازدياد أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

ومن ناحية أخرى، أفادت دائرة الاوقاف الإسلامية، بأن 126 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد "الأقصى" من جهة باب المغاربة وتجولوا فيها وصولا إلى باب الرحمة.