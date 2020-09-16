سلطنة عمان تواصل دعمها الإنساني لمتضرري السيول والأمطار بالسودان

تواصل سلطنة عُمان - مُمثلة في الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية - دعمها الإنساني لمُتضرري السيول والأمطار بالسودان نتيجة الفيضانات التي تعرضت لها مؤخرًا.

وقامت الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية بتزويد بعض المتضررين بمناطق "قوز نصير وبركة الشاطئ والسليمانية وحي النيل بالريف الجنوبي لمحلية أم درمان"، بالخيام ومسلتزمات الإعاشة.

ودائما ما تبدي سلطنة عُمان استعدادها لمساعدة الجميع في أوقات الأزمات والنوازل والكوارث الطبيعية، لأنها بنت سياسة داخلية وخارجية عمادها الدعوة إلى عالم يسوده التعاون الإنساني القائم على تبادل المصالح الاقتصادية والتجارية، بحيث أن المال يشكل المدخل إلى السلام والتعايش بين البشر، بدلا من أن يكون سببا للتفرقة والتشرذم والحروب.

وفي إطار دورها الإنساني الأصيل، كانت سلطنة عُمان قد قامت بتسيير رحالات إغاثة جوية إلى السودان، بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، إذ تم تسيير الرحلات الجوية بواسطة طائرات نقل عسكرية من سلاح الجو السلطانى العُمانى، وتحمل على متنها مختلف الاحتياجات الإنسانية الضرورية ومواد إغاثية متنوعة، وذلك بالتنسيق والتنظيم مع الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية.