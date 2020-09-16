الإمارات تسجل 842 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يصل لـ 81782 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد. يأتي ذلك بعد أن أجرت الوزارة 93682 فحصا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. اقرأ أيضا: وسجلت الوزارة 842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الإمارات 81782 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب جراء الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 402 حالة. وتعافى 821 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 71456 حالة.

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