12 مليون شخص.. دراسة: خُمس سكان جنوب أفريقيا أصيبوا بفيروس كورونا

قال وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي مخيزي إن دراسة جديدة كشفت أن نحو 12 مليون شخص (يشكلون نسبة 20% من سكان البلاد) ربما يكونوا قد أصيبوا بفيروس كورونا

وبحسب إذاعة "بي بي سي" البريطانية، فالرقم الوارد في الدراسة المذكورة أعلى بكثير من عدد الإصابات بفيروس كورونا المعلن رسميًا في جنوب أفريقيا، وهو 650 ألفًا و749 إصابة.

وأوضحت الإذاعة أن الدراسة الجديدة اعتمدت على فحص الانتشار المصلي، أي معرفة كمية الأجسام المضادة لفيروس كورونا في دماء المرضى المحتملين، وهي طريقة لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا دون أن تبدو عليهم أعراض المرض.

وفي بيان صدر مساء الاثنين الماضي، قال الدكتور مخيزي إن تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا أثار تساؤلات حول مستوى المناعة المحتملة في البلاد، وأوضح أن العينات الأولية "أظهرت معدل انتشار مصلي يتراوح بين 29 و40٪".

ومن جانبه، يقول أخصائي اللقاحات البروفيسور شبير ماضي إن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا قد يكون أعلى من ذلك.

وشرح ماضي أن ما بين 35% و40% من سكان جنوب أفريقيا يعيشون في مناطق ذات كثافة سكانية عالية وربما يكونون قد أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا، ما يرفع رقم الإصابات المحتملة في البلاد إلى 20 مليونًا.

وخلال ذروة انتشار فيروس كورونا في جنوب أفريقيا في يوليو الماضي، كانت البلاد تسجل ما بين 10 آلاف و15 ألف إصابة جديدة يوميًا، أما خلال الساعات الـ 24 الأخيرة فسُجلت 956 إصابة جديدة فحسب.

وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا 15 ألفًا و499 حالة، بينما بلغت نسبة المتعافين 88.9% من المصابين.

وهناك تكهنات واسعة بأن الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا سيعلن هذا الأسبوع عن مزيد من تخفيف قيود الإغلاق، حيث يتوقع الكثيرون عودة الرحلات الدولية.