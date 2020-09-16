تحول تاريخي.. نتنياهو يتعهد بأن يرى الإسرائيليون ثمار السلام قريبًا

تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأن يرى الإسرائيليون ثمار اتفاقي السلام مع الإمارات والبحرين في القريب العاجل وفي الأجيال القادمة.
وبحسب قناة "كان" العبرية، أكد نتنياهو أن كل من حضر مراسم التوقيع أدرك بأنه تم تحقيق تحول تاريخي لصالح إسرائيل ولصالح السلام.
وفي تصريحات للصحفيين عند عودته إلى البلاد، قال نتنياهو: إنه "لم يكن من باب المفاجأة قيام فلسطينيين بإطلاق مقذوفات على إسرائيل أثناء مراسم التوقيع التاريخية، هؤلاء يرغبون في العودة بمسيرة السلام إلى الوراء إلا أنهم لن يفلحوا في ذلك"، وفق تعبيره.
يشار إلى أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة الليلة الماضية، تجاه مدينة اسدود، وسقط بجوار متجر في المدينة ما أسفر عن إصابة خمسة إسرائيليين بجروح مختلفة إحداها خطيرة.
ورد الجيش الإسرائيلي على إطلاق الصاروخ، بقصف عدة أهداف ومواقع تابعة لحركة حماس في أنحاء مختلفة من قطاع غزة.
وفي أعقاب القصف الإسرائيلي، ردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق 12 صاروخًا تجاه مستوطنات غلاف غزة، اعترضت "القبة الحديدية" ثمانية منهم في حين سقطت البقية في مناطق مفتوحة، وفق ما أورده موقع "والا" العبري.
ونشرت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات الذي تم توقيع أمس داخل البيت الأبيض.
وبحسب قناة "كان" تتضمن بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات ما يلي:
- تكوين علاقات دبلوماسية، وتطبيع كامل بين البلدين.
- كل طرف يحترم سيادة الآخر، ويتم معالجة الصراعات بين البلدين بطرق السلام.
- إقامة سفارات وتبادل سفراء بين البلدين.
- التزام الدولتين باتخاذ كل الطرق لمنع الأعمال المعادية ضد الطرف الآخر.
- توقيع اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مجالات التجارة والسياحة والطيران.
ولفتت القناة العبرية، الى أنه في الاتفاق مع البحرين، تم ذكر نفس البنود، خصوصا العلاقات الدبلوماسية والتطبيع وتبادل السفراء والسفارات، والتعاون في المجالات الاقتصادية.
وأشارت الى أن الاتفاق مع البحرين، تضمن جهود مشتركة للتوصل الى حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
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