مصر.. الكشف عن حقل غازي جديد في البحر المتوسط

أعلنت شركتا "إيني" الإيطالية و"بريتش بتروليوم" البريطانية، الأربعاء، عن كشف حقل غاز جديد في مياه المصرية بالبحر الأبيض المتوسط.

وقالت الشركات اللتان تقنبان عن الطاقة في بيان مشترك إن التقييم الأولي يشير إلى أن الحقل يحتوي على 4 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

ويقع الحقل الجديد في منطقة "النوروس الكبرى"، ولا يبعد عن سواحل مصر (منطقة الدلتا) سوى 5 كيلومترات فقط، وتفصله 4 كيلومترات عن حقل "نوروس" الذي اكتشف في عام 2015.

وبحسب البيان، فإن الاكتشاف الجديد يثبت وجود احتياطات كبيرة من الغاز في المنطقة.

وتبلغ عمق المياه في المنطقة 16 مترا فقط، الأمر الذي سيسهل عملية استخراج المادة الخام.

وستبدأ إيني مع "بي بي" بالتنسيق مع قطاع البترول المصري، في فحص خيارات التطوير الاكتشاف الجديد.

وكانت مصر اكتشفت في أواخر يوليو الماضي حقلا جديدا في مياه المتوسط، على بعد 11 كيلومترا من الساحل المصري.

وخلال عامي 2018-2019، اكتشفت مصر 15 حقلا جديدا من الغاز، 5 منها في مياه المتوسط.

وقال وزير الطاقة المصري، طارق الملا، حينها أن الحقل يحتوي على معدل إنتاج أولي يقارب 32 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي.

وتأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة كي تصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.

ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 7 مليار قدم مكعبة يوميا.