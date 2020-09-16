اجتماع في باريس 2013.. بيان الاتهام الموجه لـ الخليفي يفضح صفقة رشوة فالكه

اطلعت شبكة "العربية"، على بيان الاتهام الموجه إلى رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي، الذي يحاكم أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، بتهمة الفساد.

وقال بيان الاتهام إن الخليفي وعد بشراء فيلا باسمه ثم نقلها إلى الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالكه.

وأضاف البيان، أن صفقة الرشوة تمت في اجتماع 24 أكتوبر 2013 بباريس.

وأشار إلى أن الخليفي تعهد بسداد سعر الفيلا لـ "فالكه" وجميع المصاريف، حيث دفع نصف مليون يورو ثمنا لها، وذلك مقابل منح قطر حقوق بث البطولات.

وذكر مراسل العربية أن شبكة "بي إن سبورت" حصلت على حقوق البث بعد 6 أسابيع من اجتماع باريس، عقب صفقة الرشوة. ومن جانبه قال الإدعاء السويسري أن الخليفي وعد "فالك" بعدم الكشف عن صفقة الرشى إلى "فيفا"، فيما تعهد الأخير ببذل جهود لضمان حصول "بي إن سبورتس" على حقوق البث.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، الجلسة الثالثة لمحاكمة رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي، أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، بتهمة الفساد.

وذكر مراسل قناة "العربية"، أن الخليفي سيواجه اليوم اتهامات بالتحريض على الفساد وخيانة الأمانة، خاصة بعد أن فضحت وثائق حصول بي إن سبورت على حقوق بث من دون عطاءات.

وبدأت جلسة اليوم الثالث من محاكمة الخليفي باستجواب الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالكه، بقضية العمولات والفساد.

ونقل مراسل "العربية" من داخل المحكمة عن أن فالكه استحدث بريدا سريا بينه والخليفي، للحديث عن الرشاوى، فيما قال ممثل الفيفا إن الأول نقل للخليفي معلومات سرية في 2014 حول السوق البريطانية.