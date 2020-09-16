إصابة وزير إعلام أفريقي بفيروس كورونا

أعلن وزير الإعلام بجمهورية أرض الصومال سليمان علي إصابته بفيروس كورونا ، وسط مخاوف من انتشار موجة جديدة من الوباء بالبلاد.

وقال الوزير، الذي يقوم برحلة وساطة للسلام في إقليم سول، إنه لا يشعر بإعياء شديد، ولكنه سيخضع للحجر الصحي وسيواصل القيام بمهام عمله في ذات الوقت.

وحذر علي من أن فيروس كورونا لا يزال يشكل خطورة في جمهورية أرض الصومال، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الوقاية والتباعد الاجتماعي المفروضة رسميًا للحد من انتشار الوباء.

وكشف إحصاء لوكالة "رويترز"، عن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، إلى أكثر من 29.39 مليون شخص.

وبحسب الإحصاء، بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم 928.463 شخصا، وذلك بعد تسجيل إصابات بالفيروس في 210 دول ومناطق منذ ظهور الوباء.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تأثرا بالوباء مسجلة 6 ملايين و572 ألفا و9 إصابات، و194 ألفا و594 وفاة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث عدد المصابين بنحو 4.930.236 إصابة و807.76 حالة وفاة، فيما جاءت البرازيل في المركز الثالث بنحو 4.345.610 إصابات، و132.006 حالات وفاة.