نسف الخرطوم.. السودان يعلن القبض على خلية إرهابية بحوزتها متفجرات كالمستخدمة في مرفأ بيروت

أعلنت النيابة العامة بالسودان، اليوم الأربعاء، القبض على خلية إرهابية مكونة من 41 شخصًا بحوزتهم مواد متفجرة شبيهة بالتي استخدمت في تفجيرات مرفأ لبنان الكارثية.

وقال النائب العام السوداني تاج السر الحبر في مؤتمر صحفي تم بثه على شاشات التليفزيون، إنه تم إلقاء القبض على خلية إرهابية من 41 عنصرا، وتم تفكيك الخلية التي كانت تشكل خطرا على دول الجوار.

وأوضح الحبر أن كمية المتفجرات التي تم ضبطها كافية لنسف الخرطوم بأكملها، مضيفًا: "المواد التي تم ضبطها تشبه تلك التي انفجرت بمرفأ بيروت "نترات الأمونيوم".

وأشار إلى أن "هنالك عشرات المتهمين وآلاف العبوات الناسفة شديدة الخطورة، وأن التحقيقات تجري معهم على نطاق واسع".

وتابع قائلا إن "الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها كانت تشكل خطرا على دول الجوار".

وبدوره، قال قائد الشرطة السودانية إن ضبط الخلية الإرهابية تم بالتعاون مع الدعم السريع، مشيرا إلى أنه تم العثور على المتفجرات في شمال الخرطوم.

وأوضح قائد القوات أن تم ضبط 2500 كبسولة قابلة للتفجير تمت تعبئتها بنترات الأمونيوم، مشيرا إلى أن الكبسولات المتفجرة التي تم ضبطها قادرة على نسف الخرطوم.

وأضاف قائد الشرطة أن قوانين السودان لا تجرم حيازة مواد تدخل في صناعة المتفجرات.

وطلب قائد الشرطة العام من المواطنين الإبلاغ فورا عن أي تحركات مشبوهة.