بسبب كورونا.. تعليق الصلاة بالمسجد الأقصى

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، تعليق دخول المصلين والزوار إلى المسجد الأقصى لمدة 3 أسابيع، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم تعليق الصلاة بالمسجد الأقصى اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وقال المجلس في بيان اليوم الأربعاء، إن تعليق دخول المصلين سيكون بعد صلاة الجمعة المقبلة، حفاظا على حياة المواطنين بعد ارتفاع المصابين بفيروس كورونا.

وجاء قرار تعليق دخول المصلين إلى الأقصى بعد استماع المجلس لتوصيات المرجعيات الطبية والصحية الفلسطينية التي أوصت بذلك.

وأعلنت وحدة مكافحة كورونا في القدس، عن وفاة مقدسية وإصابة 207 آخرين بالفيروس الثلاثاء، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس في المدينة إلى 43 حالة منذ بداية انتشار الجائحة، فيما ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1966.