نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد العثور على نترات الأمونيوم.. إنقاذ السودان من كارثة كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الأربعاء، ضبط كمية كبيرة من المتفجرات، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقالت الشرطة السودانية، إنها عثرت على مادة "نترات الأمونيوم" ضمن المتفجرات المضبوطة.

وقد وقعت عدة تفجيرات، بسبب مادة نترات الأمونيوم، على مدار السنوات الأخيرة أحدثها في عام 2013، عندما انفجر مخزون من نترات الأمونيوم في حادث متعمد في مصنع "ويست فيرتلايزر" للأسمدة في بلدة ويست غرب تكساس الأمريكية ما أدى إلى مقتل 15 شخصًا.

- نترات الأمونيوم من مكونات الأسمدة التي تسمى الأمونترات، والتي يشتريها المزارعون في أكياس كبيرة أو بالوزن. وهي منتجات غير قابلة للاشتعال ولكنها مؤكسدات، أي أنها تسمح باحتراق مادة أخرى مشتعلة.

- المادة عبارة عن المركب الكيميائي "NH4NO3"، وتكون على شكل بلورات لا لون لها، وتتميز بأنها تتحول إلى سائل عند ملامستها للهواء، كما أنها تذوب بشكل جيد في الماء، وينحل المركب إلى الميثانول والإيثانول.

- وتتميز نترات الأمونيوم بقابليتها للتكتل، ولذلك توجد على الدوام في شكل خليط أو مزيج مع كبريتان الأمونيوم أو أملاح الكالسيوم، كما أن نترات الأمونيوم مادة قابلة للاشتعال وللانفجار، وتبلغ سرعتها الانفجارية 2500 متر في الثانية.