نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تكثف جهود لإغاثة متضرري الفيضانات في السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثفت دولة الإمارات، جهودها لإغاثة أشقائهم السوادنيين الذين تضرروا جراء الفيضانات التي شهدتها البلاد بسبب الأمطار.

وأطلقت المنظمات الإنسانية الإماراتية، العديد من حملات التبرعات لدعم متضرري الفيضانات في السودان، بالتزامن مع تسيير الهلال الأحمر الإماراتي طائرتي مساعدات إلى مطار الخرطوم محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإيوائية والإغاثية والغذائية والطبية، بناءاً على توجيهات من ولي عهد أبوظبي، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان .

وقد ارتفع حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإجمالية التي قدمتها دولة الإمارات للسودان، خلال السنوات الأخيرة لأكثر من 28 مليار درهم فيما تعمل 17 شركة إماراتية بقطاعات اقتصادية متنوعة في السودان.

وأسهمت دولة الإمارات في العديد من مشروعات البنية التحتية في السودان مثل المشروعات المتعلقة بالطاقة وإنتاج الكهرباء وغير من المشروعات في مختلف القطاعات.

كام أسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وذلك من خلال دعم السيولة والاحتياطيات من العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي من خلال إيداع نحو 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، وذلك لمساعدة الحكومة السودانية على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حيث أودع صندوق أبو ظبي للتنمية في يناير من عام 2017، مبلغ 1.470 مليار درهم ما يعادل 400 مليون دولار في بنك السودان المركزي للإسهام في دعم التنمية الاقتصادية في السودان.

وساعدت حزم المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية بشكل كبير حل الكثير الضوائق الاقتصادية التي واجهت السودان خلال السنوات الماضية، لا سيما ما قدمته الإمارات من دعم للخروج من أزمة الوقود التي عاناها السودان بعد ذهاب نفطه مع انفصال جنوبه، إلى جانب إسهامها في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية التي يعانيها السودان سنوات.