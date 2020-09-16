ألمانيا تضع العاصمة فيينا على القائمة الحمراء فى إصابات كورونا

وقالت مصادر فى الخارجية النمساوية، اليوم الاربعاء، إن فيينا تلقت اخطارات مماثلة من حكومتى سويسرا وبلجيكا، وذلك مع بلوغ الإصابات الجديدة 50 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

وأشارت المصادر إلى أن القرار الألمانى لم يكن سهلا نظرا لتشابك المصالح والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الدولتين الجارتين، وقد تم بتوصية من وزارات الخارجية والداخلية والصحة ومعهد روبرت كوخ.

وتوقعت المصادر أن دول الاتحاد الأوروبى الأخرى تتجه بشكل تدريجى نحو فرض تحذيرات من السفر إلى النمسا مع التشديد على فرض الحجر الصحى على المسافرين.