مصدر عسكري: مقتل 4 جنود لبنانيين وإرهابي بمداهمة

دوت الخليج:- قال مصدر عسكري لبناني، اليوم الاثنين، إن 4 جنود لبنانيين قتلوا الليلة الماضية، عندما داهموا منزلا في شمال لبنان للقبض على "إرهابي" مطلوب فيما يتعلق بواقعة قتل بالرصاص الشهر الماضي.

وأضاف المصدر أن الإرهابي قُتل في الساعات التي أعقبت مداهمة المنزل أثناء محاولته الهرب.

وعرف المصدر الإرهابي المطلوب بأنه خالد التلاوي، ووصفه بأنه عضو سابق في تنظيم داعش وقائد خلية مسؤولة عن مقتل 3 أشخاص في قرية كفتون بشمال لبنان الشهر الماضي ، بحسب "سكاي نيوز" .

وقال الجيش في بيان إن دورية من مخابرات الجيش اللبناني هوجمت بالنيران وقنبلة يدوية لدى مداهمتها المنزل الواقع قرب مدينة طرابلس في منطقة جبل البداوي-المنية.

كان الجيش قد قال إن 3 عسكريين لبنانيين قُتلوا وأصيب عسكري آخر بجروح خطيرة، غير أن المصدر أشار إلى أن الجندي الرابع توفي في وقت لاحق متأثرا بجروحه.