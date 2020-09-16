أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ الحكمي

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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ الحكمي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ محمد عبدالله الحكمي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع. رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ الحكميبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ محمد عبدالله الحكمي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/ عبدالعليم محمد عبدالله الحكمي- عضوالمجلس المحلي بمحافظة إب- عضو اللجنة الدائمة، وإخوانه وكافة آل الحكمي، بالدائرة 95 مديرية الحزم بمحافظة إب، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن كافة قيادات واعضاء وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الأليم. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"



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