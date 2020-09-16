وتابع روحاني قائلا: "على أمريكا انتظار الهزيمة القادمة والفشل في تطبيق آلية الزناد لأن العالم كله يعلم أن هذه الآلية تخص الأعضاء الموقعين على الاتفاق النووي، أما أمريكا فقد خانت الاتفاق وخرجت منه ووصفته بكل ما هو سيئ، كما حثت الأعضاء الآخرين على الخروج منه، وبالتالي فإنها لا تمتلك الصلاحية لتفعيل آلية الزناد".
واعتبر الرئيس الإيراني أن يومي السبت والأحد القادمين يمثلان نصرا كبيرا لإيران وهزيمة فاضحة لأمريكا، مشيرا إلى أن القنوات التي تعمل ضد إيران في الخارج لم تنطق بالحقيقة ولم تقل أن أمريكا أطلقت مزاعمها بتفعيل آلية الزناد وانتظرت شهرا لكنها لم تستطع حتى البدء بإطلاق هذه الآلية.
وأضاف الرئيس الإيراني: "لقد باتت أمريكا معزولة ولم تقف معها إلا الأذناب ومن بينهم الكيان الصهيوني اللامشروع".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن الشهر الماضي أن الولايات المتحدة ستبدأ عملية مدتها 30 يومًا لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بعد 20 سبتمبر.
وتفرض "آلية الزناد"، التي قامت بتفعيلها الولايات المتحدة الشهر الماضي، إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران المنصوص عليها في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن عقب الاتفاق النووي عام 2015.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السر في "آلية الزناد".. روحاني يكشف عن هزيمة فاضحة تلحق بـ أمريكا خلال أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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