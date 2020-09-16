هنية يزور سفارة فلسطين في بيروت| تفاصيل

زار إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد من قيادة الحركة ظهر اليوم سفارة فلسطين في بيروت لمناقشة عدة قضايا.

وكان في استقبال وفد حماس السفير أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات، وأعضاء قيادة الساحة اللبنانية في حركة فتح.

وأكد هنية خلال تلقيه اتصالًا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، المضي قدما في تعزيز وتطوير الخطوات التي تم اتخاذها، مشددًا على وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة خطة السلام الأمريكية ومخططات الضم.

وجدد هنية إشادته بالجهود المبذولة لتوحيد الصف والبيت الفلسطيني وتعزيز مواقف شعبنا الأصيلة، مجددًا ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية واحدة ترتكز على الوحدة الوطنية، وتفعيل المقاومة الشاملة بكل أشكالها، والاستناد إلى حاضنة عربية ودولية داعمة للقضية الفلسطينية.

ودعا هنية خلال لقائه مع السفير دبور إلى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي عبر تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب مجلس وطني فلسطيني في الداخل والخارج يمثل الكل الفلسطيني.