هل تنذر باختبار وشيك.. اختفاء بارجة لإطلاق الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن بارجة غاطسة تستخدم لاختبار الصواريخ الباليستية اختفت من حوض بناء السفن الرئيسي في كوريا الشمالية.
ونقلت الوكالة عن موقع "38 نورث" إن ذلك يعد إشارة محتملة إلى أن اختبار الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من الغواصات قد يكون وشيكا.
وأجرى الموقع التقييم بناء على صور الأقمار الصناعية لحوض بناء السفن في سينبو في كوريا الشمالية، وسط تكهنات بأن بيونج يانج قد تختبر إطلاق صواريخ في الذكرى الـ75 لتأسيس حزب العمال الحاكم في 10 أكتوبر.
وأوضح الموقع أن هناك تحركات مكثفة تمت خلال الأسبوع الماضي منذ مرور الأعاصير، بما في ذلك تغيير موضع غواصة من طراز سينبو وإعادة تموضع أو مغادرة بارجة.
ولفت إلى أنه إذا لم يكن الجسم الذي رسا أمام الغواصة من طراز سينبو هو بارجة الاختبار، فإن مكان وجود البارجة قد يشير إلى اختبار وشيك.
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