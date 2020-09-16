وسط انخفاض في إصابات كورونا.. بدء تشغيل المطارات الدولية بـ السعودية

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، أن جميع مطارات المملكة جاهزة لتسيير الرحلات، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن الهيئة قولها إنه من المقرر أن يصدر دليل إرشادي للمسافرين اليوم، مناشدة المسافرين باتباع الإرشادات الصحية خلال السفر.

ودعت هيئة الطيران المدني المسافرين للدخول إلى منصات الهيئة لمعرفة الضوابط، مؤكدة أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة وعدة جهات حكومية في المطارات.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل انخفاض جديد في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكرت وزارة الصحة، أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات في المملكة 327551 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 982 حالة تعاف جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 306004 حالة.

وسجلت السعودية خلال نفس التوقيت، 31 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4369 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 17178 والحالات الحرجة 1238 حالة.