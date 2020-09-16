بإجمالي يتخطى الـ 300 ألف.. العراق يسجل قفزة كبيرة في عدد إصابات كورونا

سجل العراق اليوم، الأربعاء، قفزة جديدة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، أعلنت وزارة الصحة في العراق اليوم الأربعاء، تسجيل 4357 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وبذلك يبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في العراق منذ بدء تفشي الوباء إلى 303059 شخصا. كما توفي 82 شخصا إثر الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات إلى 8248. وبلغت نسبة المتعافين من فيروس كورونا في العراق 78.3% حيث وصل إجمالي العدد إلى 237241 شخصا، بعد تماثل 3895 مريضا للشفاء.

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