أول تعليق لـ سوريا على تصريحات ترامب بشأن محاولة قتل بشار الأسد

علقت سوريا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن محاولة استهداف الرئيس بشار الأسد في عام 2017.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال مصدر من وزارة الخارجية السورية إن تصريحات ترامب حول استهداف الرئيس الأسد تؤكد أن الإدارة الأمريكية تمثل دولة مارقة وخارجة عن القانون وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات دون اعتبار لأي ضوابط أو قواعد في سبيل تحقيق مصالحها.

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وأضاف أن تصريحات ترامب تبين أيضا بوضوح المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن للإدارة الأمريكية ولا تدل إلا على نظام قطاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف أمس الثلاثاء، عن وجود خطة في عام 2017، لاستهداف الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس عارض خطة استهداف الأسد عام 2017.