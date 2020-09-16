نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات كورونا تتخطى عتبة الـ5 ملايين إصابة في الهند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد في الهند،عتبة الخمسة ملايين حالة، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

وسجلت وزارة الصحة الهندية، 90123 إصابة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للصحة الهندية، ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 5020359 منها 995933 حالة نشطة و3942360 حالة شفاء.

وأعلنت السلطات الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في البلاد منذ أمس بواقع 1290 حالة وفاة جديدة وبلغت 82066 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الهندية، إلى أن نحو نصف عدد الإصابات المسجلة في البلاد (48.5%) يعود إلى ثلاث ولايات أكثر تضررا بالجائحة، وهي ماهاراشترا وكارناتاكا وأندرا برديش.

وسجلت حصيلة الإصابات بكورونا في الهند منذ بداية الشهر الجاري سلسلة قفزات غير مسبوقة على مستوى العالم.