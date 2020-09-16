روسيا تبيع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا للهند
قال صندوق الثروة السيادية الروسي اليوم الأربعاء إنه وافق على توريد مئة مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك-في) لمواجهة فيروس كورونا المستجد لشركة الدواء الهندية (مختبرات دكتور ريدي).
وتأتي الصفقة بعد أن توصل صندوق الاستثمار المباشر الروسي لاتفاقات مع شركات هندية على إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح في الهند وهي مستهلك رئيسي للنفط والسلاح الروسيين.
وأضاف الصندوق في بيان إن شركة دكتور ريدي، وهي من أكبر شركات الأدوية في الهند، ستتولى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح في الهند انتظارا لموافقة الجهات التنظيمية عليه.
وأضاف أن التوريد للهند قد يبدأ في أواخر 2020
(رويترز)
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