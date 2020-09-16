حلال شرعا.. دولة عربية تصرف دواء للمرضى مستخلص من بنكرياس الخنزير

أكدت وزارة الصحة الكويتية أن أحد أدوية مرض التليف الحويصلي وسرطان البنكرياس، والذي يصرف في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة ويحتوي على منتجات من نسيج بنكرياس الخنزير حلال شرعا، وفقا لفتاوى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم إن هذا الدواء مسجل في الكويت من العام 2015 .

وأفادت الوزارة الكويتية بأن هذا الدواء عرض على لجنة الأمور العامة في إدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي أكدت أن الجيلاتين يعتبر مادة مستحلة فهو غير الجلد والعظم الذي استخرج منهما وعلى هذا فإنه يباح صنعة وأكله وبيعه وشراؤه.

وقالت وزارة الصحة الكويتية أن إدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ان هناك بعض المنتجات الدوائية والغذائية والتي يدخل في تركيبها الجيلاتين المستخلص من شحوم الخنزير.

كما لفتت الصحة الكويتية أن صناعة هذه المنتجات تغير من خصائص المادة الأصلية نتيجة تفاعلها الحراري والكيميائي والتي تجيز استخدامها شرعا.