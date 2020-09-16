بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.. القضاء الكويتي يصدر قرارًا بحبس فنان

أصدرت محكمة الجنايات في دولة الكويت قرارًا بحبس فنان باكستاني اعتاد الظهور بأدوار كومبارس في مسلسلات ومسرحيات كويتية .
وذكرت صحيفة القبس الكويتية ان الفنان البااكستاني هو فرحان العلي.
وبيًنت الصحيفة الكويتية ان الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكويتية اليوم هو حبس سنتين مع الشغل والنفاذ مع تغريمه 1000 دينار.
كما قضت محكمة الجنايات الكويتية ايضا في حكمها بإبعاد الفنان الباكستاني عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
ووفق صحيفة القبس، فقد أسندت النيابة العامة إلى الفنان تهمة نشر فيديو خادش للحياء عبر موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات".
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