كما تم اتهام رجال الشرطة الموقوفين باستخدام ما وصفته "رويترز" بـ "غرف الدردشة اليمينية المتطرفة" حيث تمت مشاركة محتوى متطرف "ينتهك الدستور الألماني" ، مثل الصليب المعقوف والرموز النازية الأخرى.
وقال هربرت رويل، وزير الداخلية في ولاية شمال الراين-وستفاليا: "هذا وصمة عار لشرطة NRW".
وتضيف وكالة الأنباء أنه في حين أن بعض المشتبه بهم قد يُتهمون بنشر الدعاية النازية و "خطاب الكراهية" ، ويتم طردهم من الشرطة ، فإن آخرين متهمون بـ "عدم الإبلاغ عن زملائهم".
كما قال فرانك ريختر، قائد قوة الشرطة في مدينة إيسن حيث يعمل معظم المشتبه بهم، إنه "يشعر بالذهول والخجل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتهمة نشر محتوى متطرف| اعتقال رجال شرطة ألمان شاركوا صورًا لـ هتلر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.