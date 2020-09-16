يهدد بريطانيا وأمريكا| المشرعون الأمريكيون يحذرون جونسون من قانون السوق الداخلي

تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لانتقادات شديدة في سبتمبر الجاري بعد الكشف عن قانون السوق الداخلية، والذي من المحتمل أن يمكّن الحكومة من تجاوز بعض أجزاء صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتعلقة بأقسام مهمة تناقش قضية الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، لنقاد الهيئة التشريعية.

وأرسل أربعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي رسالة عامة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتعبير عن "مخاوف جسيمة" بشأن مشروع قانون السوق الداخلية "الذي من المحتمل أن يبطل بروتوكول أيرلندا الشمالية أو يلغيه" ، وفقًا للتعهد المتداول حاليًا على الإنترنت.

اقرأ ايضا



وقال المشرعون الأمريكيون المعنيون ، الديموقراطيون إليوت إنجل وريتشارد نيل وويليام كيتنغ وعضو الكونجرس الجمهوري بيتر كينج ، إنهم "منزعجون" من مشروع القانون الذي أقره مجلس العموم يوم الاثنين بأغلبية 340 صوتًا لصالحه، ما يشير إلى أن يمكن أن يكون للهيئة التشريعية "عواقب وخيمة على اتفاقية الجمعة العظيمة" ، وهي اتفاقية سلام تم توقيعها في عام 1998، و"تؤثر بشكل مباشر" على العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

"نحن نقدر التحديات التي يواجهها بلدك وهو يحدق في الموعد النهائي في 15 أكتوبر للتوصل إلى اتفاق تفاوضي - لكن أيرلندا المقسمة بحدود صعبة تخاطر بإشعال التوترات القديمة التي لا تزال تتفاقم إلى حد كبير اليوم وتفسد عقودًا من العمل الذي قامت به الولايات المتحدة ، لقد حققت جمهورية أيرلندا والمملكة المتحدة معًا ".