بكين ـ رويترز: قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن الصين أرسلت بنجاح تسعة أقمار صناعية إلى المدار في أول إطلاق تجاري تجريه لصاروخ من منصة في البحر.

وذكرت وسائل الإعلام أن الأقمار الصناعية، التي يخص أحدها منصة (بيليبيلي) لتبادل لقطات الفيديو، أرسلت بواسطة صاروخ من طراز لونج مارش 11 من البحر الأصفر الثلاثاء.

والصاروخ لونج مارش 11 مصمم للإطلاق بسرعة ومن مواقع إطلاق متحركة مثل سفينة، ويستخدم أساسا لحمل أقمار صناعية صغيرة. وأُطلق الصاروخ لأول مرة من البحر في يونيو العام الماضي.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية الرسمية نقلا عن لي تشونغ لي، مدير مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية أن “منصات الإطلاق البحرية ستزيد عدد مناطق الإطلاق الصينية، وستحسن كفاءة وسلامة ومرونة عمليات الإطلاق”.

ولدى الصين ثلاثة مراكز للإطلاق الفضائي في البر حيث تعود مراحل الصواريخ المستخدمة إلى الأرض وتشكل في بعض الأحيان خطرا على المناطق المأهولة. وسيقلل الإطلاق من البحر هذا الخطر.

وجعلت الصين برنامجها الفضائي أولوية قصوى في السنوات القليلة الماضية حيث تسابق للحاق بالولايات المتحدة ولتصبح قوة فضائية كبرى بحلول عام 2030.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين ترسل أقمارا صناعية إلى الفضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.