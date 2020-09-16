جيتس متفائل بلقاح (فايزر)

واشنطن ـ وكالات: قال الملياردير الناشط في مجال الخدمات الإنسانية والطبية بيل جيتس في حوار مع شبكة سي إن بي سي: “أنه من غير المرجح أن يحصل أي من اللقاحات قيد التطوير حاليا على الموافقة في الولايات المتحدة قبل نهاية أكتوبر”. لكنه في الوقت ذاته أكد ثقته في تحقيق اختراق بحلول أوائل العام المقبل، واصفا إحدى شركات الأدوية بأنها الأكثر تقدما والأقرب لتحقيق الإنجاز. وأضاف الشريك المؤسس لشركة “مايكروسوفت:” اللقاح الوحيد الذي إذا سارت الأمور على أكمل وجه، قد يسعى للحصول على ترخيص للاستخدام في حالات الطوارئ بحلول نهاية أكتوبر، هو لقاح شركة فايزر.

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