إغلاق المسجد الأقصى 3 أسابيع بسبب كورونا

وبحسب وكالة أنباء "وفا" للأنباء، فإن تعليق الدخول إلى المسجد سيدخل حيز التنفيذ بعد صلاة الجمعة المقبل.

وسجلت فلسطين، اليوم الأربعاء، 963 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و 15 حالة وفاة ، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة 42379.

وتجاوزت حصيلة الوفيات العالمية من عدوى فيروس كورونا 934 ألف حالة، في حين تم الإبلاغ عن ما يقرب من 29.5 مليون حالة وتعافى أكثر من 20 مليون شخص أصيبوا بالمرض، وفقًا لـ جامعة جونز هوبكنز بولاية ماريلاند، التي تتعقب وتجمع البيانات من الوطنية والمحلية. السلطات ووسائل الإعلام ومصادر أخرى.

ولا تزال الولايات المتحدة لديها أعلى عدد من الحالات في العالم ، حيث بلغ عدد الإصابات 6585763 ، بما في ذلك 195275 حالة وفاة و 2477942 حالة شفاء.

وعانى اللاتينيون والسود والأمريكيون الأصليون من ما يقرب من 80 في المائة من الوفيات المرتبطة بـ كورونا بين الضحايا الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، والتي بلغ مجموعها 121 من 12 فبراير - 31 يوليو، مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتمثل الأقليات 78 في المائة من الوفيات، على الرغم من أنها تشكل 41 في المائة من السكان دون 21 عامًا، وفقًا للتقرير.