لمنع موجة ثانية من كورونا| مدير صحة إنجلترا يحذر من حظر تجول جديد في لندن

أكد كيفين فينتون، مدير وكالة الصحة العامة في إنجلترا، أن حظر التجول قد يُفرض في لندن لمنع موجة ثانية من كورونا - كوفيد 19.
وفي مقابلة مع صحيفة "إيفنينج ستاندرد" اليومية، نُشرت اليوم الأربعاء، إنه في بعض المناطق التي شهدت انتعاشًا، كانت هناك قيود وفي بعض الحالات قد يكون هناك حظر تجول محلي.
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وأشار فينتون إلى تدابير أخرى، مثل تشجيع الناس على ارتداء الأقنعة وإصدار تحذيرات أقوى للصحة العامة والتركيز أكثر على السلامة الوقائية في أماكن العمل، كما حذر من احتمال تطبيق بعض القيود الجديدة في جميع أنحاء المدينة.
وقال مدير وكالة الصحة العامة في إنجلترا "سنعمل مع شركائنا في لندن لتحديد أفضل نهج، وقد يؤدي بعض ذلك إلى تكثيف النشاط على مستوى البلديات وشبه الإقليمية، وقد يتطلب الأمر نهجًا شاملًا لعموم لندن لبعض الأشياء، فقط بسبب مدى جدواه"
وأكدت المملكة المتحدة ما مجموعه 374228 حالة ، بما في ذلك 43685 في لندن ، فضلا عن 41664 حالة وفاة على الصعيد المحلي.
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