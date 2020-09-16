لقاح كورونا.. العالم يبحث عن طوق نجاة وسط توقعات بشتاء قاسٍ

تحاول دول العالم التوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، وتعويض الخسائر الفادحة في الاقتصاد.

و طالب رئيس مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بامريكا، اليوم الأربعاء، بضرورة امتلاك الولايات المتحدة جرعات كافية من لقاح كورونا المنتظر بحلول الربع الثالث من العام المقبل 2021، حتى يعود الشعب الأمريكي إلى حياته الطبيعية.

واضاف دكتور روبرت ريدفيلد، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أنه يتوقع ظهور اللقاح الخاص بفيروس كورونا بحلول نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، إلا أن اللقاح سيكون بكميات محدودة يحصل عليه الفئات الأشد احتياجا مثل العاملين في المجال الطبي.

وقال : "إذا سألتني متى سيكون اللقاح متاحا للجمهور الأمريكي حتى نتمكن من العودة إلى حياتنا الطبيعية، اعتقد أننا ربما ننتظر إلى الربع الثالث من العام المقبل أو نهاية الربع الثاني".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن التجارب التي تجري على لقاح كورونا المنتظر تجري بشكل سريع وأمن في نفس الوقت، وذلك ردا على الاتهامات التي وجهت له بمحاولة التوصل إلى لقاح قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية دون وضع الاعتبارات الطبية والعلمية في الاختيار.

ومن جانبها أعلنت شركة "سيرم انستيتوت أوف انديا"، أكبر شركة لقاحات في العالم، عن مفاجأة، بشأن إمكانية تطعيم كل سكان العالم بـ لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت الشركة، وفق ما نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن تطعيم كل سكان العالم؛ يتطلب توفير 15 مليار جرعة من اللقاح، بواقع جرعتين لكل شخص، وهو ما لا تستطيع جميع شركات الأدوية في العالم تنفيذه.

وأضافت الشركة أن لقاح كورونا، وحتى في حالة ظهوره مطلع العام المقبل، سيحتاج إلى 4 سنوات أو ربما 5 حتى يصل إلى كل سكان العالم.

و قال مسئول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي يجري تطويرها في الصين، قد تكون جاهزة للاستخدام مطلع نوفمبر المقبل.

وأوضح المسئول الصيني- في تصريحات تليفزيونية- أنه في حالة استمرار التجارب السريرية بسلاسة؛ سيكون لقاح فيروس كورونا متاحا للعامة نوفمبر أو ديسمبر المقبل.