أكبر طرف خاسر بتوقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

اعتبرت صحف عبرية، إن اتفاق السلام الذي جرى توقيعه أمس بين الإمارات والبحرين العربيتين مع إسرائل برعاية أمريكية، يكشف تفوق المحور العربي إزاء التهديدات الإيرانية في المنطقة.

قالت الصحافة، إن طهران اليوم غير سعيدة بما تم إنجازه، فالاتفاقات بين دولتي الخليج العربي وإسرائيل لا يمكن أن تخفي الفشل الذريع للسياسة الإيرانية، في كسب التعاطف الدولي، أو جلب حلفاء جدد.

واليوم يمكن القول بعد ما تم انجازه من توقيع اتفاقات سلام وتطبع وتبادل سفراء وتجارة، إنه صار يوجد هناك تحالف عربي سني بقيادة أمريكية ضد إيران.

وتشي الاتفاقات الموقعة بتعاون عسكري قريب، نظرًا لقرب الإمارات العربية المتحدة والبحرين من إيران ، وإمكانية حدوث مناوشات حربية بينهم ، إذا ما اختارت إيران التصعيد.

واعتبرت الصحافة العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اختار النجاة سياسيًا بتوقيع اتفاق سلام مع الإمارات والبحرين.