نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تويتر" يتهم ترامب بنشر فيديو "مفبرك" لبايدن في المقال التالي
ووصم "تويتر" التغريدة التي أرفقها ترامب بعبارة: "الصينيون يسيل لعابهم ولا يستطيعون تصديق ذلك" بعلامة تنص على أن شريط الفيديو المنشور "مادة إعلامية جرى التلاعب بها".
ويظهر الفيديو بايدن وهو يشغل عبر هاتفه أغنية لفريق هيب-هوب الأمريكي "إن دبليو أيه"، وهي مهينة للشرطة.
وأشار "تويتر" إلى أن بايدن في حقيقة الأمر، قام بتشغيل الأغنية الشهيرة "ديسباسيتو" للمغني البورتوريكي لويس فونسي، وذلك أثناء فعالية نظمت في ولاية فلوريدا للاحتفاء بتراث الأمريكيين من أصل لاتيني.
ونشر الفيديو المزيف أصلا في حساب يحمل عنوان The United Spot للفيديوهات الساخرة.
وكان "تويتر" قد اتخذ في الأشهر القليلة الماضية سلسلة إجراءات ضد تغريدات منشورة على حساب ترامب الرسمي.
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