رقم قياسي لوفيات كورونا في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء إن البلاد سجلت 1113 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد وفيات منذ الثاني من سبتمبر.

وبلغ إجمالي الوفيات 133119.

وزاد عدد الإصابات 36653، ليصل الإجمالي إلى أربعة ملايين و382263 حالة.

(رويترز

