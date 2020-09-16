أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 93 خرقاً لوقف النار بالحديدة

قوى العدوان ارتكبت 93 خرقاً لوقف النار بالحديدةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 93 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المصدر أن الخروقات شملت سبع غارات لطيران تجسسي مقاتل على مدينة الدريهمي وتحليق خمس طائرات حربية في أجواء مدينة الحديدة وكيلو16 والمنظر.

وأشار إلى أن الخروقات تضمنت تحليق ست طائرات تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية والفازة.

وذكر المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 12 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 80 صاروخاً وقذيفة و 68 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.