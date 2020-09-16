روسيا تسجل 132 وفاة و5670 إصابة جديدة بكورونا

وأشار المركز فى بيان صحفى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 890114 شخصا.

ووفق المركز، أجرت السلطات الصحية المختصة أكثر من 41.4 مليون فحص، وما زال 223 ألف شخص يخضعون للمراقبة.