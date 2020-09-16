البرلمان الأوروبي يدعو لـ”مواصلة عزل” روسيا على خلفية قضية نافالني 

دعا البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء إلى إعادة النظر في علاقات الدول الأوربية مع روسيا، و"مواصلة عزلها" على خلفية ما حدث للناشط والمدون الروسي أليكسي نافالني.

ودعا البرلمان في نص قرار نشر على موقعه الإلكتروني أعضاءه إلى إجراء "مراجعة استراتيجية" للعلاقات بين أوروبا وروسيا، ومواصلة مقاطعتها في المحافل الدولية بما فيها G7، وبدء تحقيق دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس أوروبا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حادث "تسميم" نافالني.

كما دعا نواب البرلمان مجددا إلى وقف أي تعاون مع موسكو حول تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا، والتمسك بـ"المبادئ الخمسة" في الحوار مع موسكو التي تبناها الاتحاد الأوروبي عام 2016 وهي: 1) التنفيذ الكامل لاتفاقية مينسك بشأن التسوية في أوكرانيا؛ 2) تعزيز التعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي في شرق أوروبا؛ 3) ضمان أمن الاتحاد في مجال الطاقة؛ 4) تطوير التعاون الأوروبي الروسي حول القضايا المهمة بالنسبة للاتحاد؛ 5) دعم المجتمع المدني في روسيا وتعزيز العلاقات بين شعوب دول الاتحاد الأوروبي وروسيا.